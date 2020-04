Lucy Lawless, la principessa Xena parla in italiano e fa il pane in quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) Se Hercules (Kevin Sorbo) è stato una grande delusione ed ha dimostrato sui social di esse un omofobo, Lucy Lawless è una garanzia. L’attrice di Xena 3 anni fa a Lucca ha salvato un ragazzino dall’aggressione di alcuni bulli razzisti e ieri è tornata a regalarci qualche gioia. La principessa guerriera ieri si è messa a parlare italiano su Twitter ed ha anche scambiato una battuta con DaninSeries. “Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua. Ok, ho preparato il pane per la mattina. Vado al letto. Buon giorno a voi, Amici! Buona notte a noi”. Ok, ho preparato il pane per la mattina. Vado al letto. Buon giorno a voi, Amici! Buona notte a noi. — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 15, 2020 Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua. — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 15, ... Leggi su bitchyf La quarantena di Lucy Lawless - la principessa Xena twitta in italiano e fa il pane in casa

Lucy Lawless fa il pane e parla in italiano : la principessa guerriera in quarantena

Xena - che fine ha fatto la protagonista Lucy Lawless? Eccola oggi a 51 anni (Di giovedì 16 aprile 2020) Se Hercules (Kevin Sorbo) è stato una grande delusione ed ha dimostrato sui social di esse un omofobo,è una garanzia. L’attrice di3 anni fa a Lucca ha salvato un ragazzino dall’aggressione di alcuni bulli razzisti e ieri è tornata a regalarci qualche gioia. Laguerriera ieri si è messa aresu Twitter ed ha anche scambiato una battuta con DaninSeries. “Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua. Ok, ho preparato ilper la mattina. Vado al letto. Buon giorno a voi, Amici! Buona notte a noi”. Ok, ho preparato ilper la mattina. Vado al letto. Buon giorno a voi, Amici! Buona notte a noi. —(@Real) April 15, 2020 Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua. —(@Real) April 15, ...

StraNotizie : Lucy Lawless, la principessa Xena parla in italiano e fa il pane in quarantena - TurandotPuccini : RT @pietromula: E poi c'è Lucy Lawless, l'attrice di Xena, che twitta tutto ciò. Innamorato - TurandotPuccini : RT @martinarln: @RealLucyLawless Scorro la home, vedo un post in italiano, vedo che è di Lucy Lawless, la dea in persona. Mi preparo a dire… - Asgard_Hydra : Lucy Lawless twitta in italiano coi suoi fan - pietromula : E poi c'è Lucy Lawless, l'attrice di Xena, che twitta tutto ciò. Innamorato -