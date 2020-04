Gabriel Garko: la foto che lo ritrae a 14 anni fa impazzire i fan (Di giovedì 16 aprile 2020) Viaggio nei ricordi per Gabriel Garko. L’attore di tante fiction di successo, sempre al centro del gossip, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae a 14 anni in cui appariva già bellissimo suscitando numerosi commenti da parte delle sue fedelissime fan che continuano a seguirlo con affetto. Garko, il tuffo nel passato adolescenziale “Stando a casa trovi di tutto, foto di quando avevo 14 anni #iorestoacasa #sogni #realizzati”, così recita la didascalia della foto che l’attore Gabriel Garko ha postato su Instagram dove è attivissimo. In effetti, i sogni dell’uomo si sono realizzati con successo. Dagli anni ’90 è uno dei più apprezzati attori della sua generazione, avendo raggiunto la consacrazione ufficiale con le cinque stagioni della fiction L’onore e il rispetto, ... Leggi su thesocialpost Gabriel Garko mostra sui social com’era a 14 anni : la foto inedita

Gabriel Garko - nella vecchia foto è irriconoscibile : "Avevo 14 anni"

Gabriel Garko a 14 anni su Instagram : quanto è cambiato (Di giovedì 16 aprile 2020) Viaggio nei ricordi per. L’attore di tante fiction di successo, sempre al centro del gossip, ha pubblicato unasu Instagram che loa 14in cui appariva già bellissimo suscitando numerosi commenti da parte delle sue fedelissime fan che continuano a seguirlo con affetto., il tuffo nel passato adolescenziale “Stando a casa trovi di tutto,di quando avevo 14#iorestoacasa #sogni #realizzati”, così recita la didascalia dellache l’attoreha postato su Instagram dove è attivissimo. In effetti, i sogni dell’uomo si sono realizzati con successo. Dagli’90 è uno dei più apprezzati attori della sua generazione, avendo raggiunto la consacrazione ufficiale con le cinque stagioni della fiction L’onore e il rispetto, ...

bnotizie : Gabriel Garko | Foto inedita del passato | eccolo a 14 anni - Noovyis : (Gabriel Garko, nella vecchia foto è irriconoscibile: 'Avevo 14 anni') Playhitmusic - - Tolomanto80 : #Diavoli @AleBorghi_ doppiato da un altro non s'è po' un attore bravo come lui non se po' fa'! I doppiaggi con alt… - zucamelo : PERCHÈ PENSAVO FOSSE GABRIEL GARKO - TomTucker100 : Alessandro Borghi doppiato come un Gabriel Garko ne Il Bello delle Donne qualsiasi non si può sentire. È strano sen… -