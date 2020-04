(Di giovedì 16 aprile 2020) Nel pomeriggio sono stati verificati tutti i veicoli in transito verso Sud con incolonnamento e rallentamento per 5 km di autostrada e deviazione obbligatoria nell'area di servizio Chianti Ovest

FirenzePost : Firenze A1: imponente posto di blocco della polizia in carreggiata sud -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze imponente

Firenze Post

FIRENZE – Imponente posto di blocco della polizia in autostrada a Firenze, sull’A1 in carreggiata sud, per verificare il rispetto delle norme anti-Coronavirus e anche del codice della strada. Nel ...Imponente posto di blocco della polizia in autostrada a Firenze, sull'A1 in carreggiata sud, per verificare il rispetto delle norme anti-Coronavirus e anche del codice della strada. Nel pomeriggio son ...