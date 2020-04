È morto lo scrittore Luis Sepúlveda per coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) È morto Luis Sepúlveda. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El País. Lo scrittore cileno, nato nel 1949 e diventato celebre per romanzi come “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” e “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, era stato ricoverato a febbraio Oviedo, nelle Asturie, insieme alla moglie per coronavirus. Poco prima di entrare in ospedale aveva partecipato al festival letterario Correntes dÉscritas, che si era tenuto a Povoa de Varzim, in Portogallo. Nelle ultime settimane si erano susseguite notizie e conseguenti smentite sul suo stato di salute. Oggi la notizia del decesso, confermata all’agenzia spagnola Efe da fonti vicine all’autore. L'articolo È morto lo scrittore Luis Sepúlveda per coronavirus proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta Coronavirus : morto Luis Sepulveda - lo scrittore cileno aveva 72 anni

Era uomo di sogni "irrinunciabili, ostinati, testardi e resistenti", una penna coraggiosa e libera. Luis Sepulveda è morto oggi a 70 anni, dopo un mese e mezzo di lotta col coronavirus che l'aveva ...

