Coronavirus | Victoria Cabello e la sua seconda quarantena | dopo quella per la sindrome di

Corriere della Sera

È Victoria Cabello a ricordare i suoi tre anni di isolamento dal lavoro e dal mondo per combattere la malattia di Lyme. Un periodo difficilissimo quello tra il 2014 e il 2017 che la celebre ...E per me è già un traguardo”. Per Victoria Cabello, l’isolamento forzato dovuto al coronavirus non è la sola causa ad averla costretta in casa per un lungo periodo. La prima volta risale a qualche ...