CORONAVIRUS | TUTTO E' NATO DA UN PIPISTRELLO I SEGRETI DI UN ANIMALE CHE NON SI AMMALA

(Di giovedì 16 aprile 2020) È vero, questi mammiferi volanti sono il serbatoio di una vasta serie di virus e Covid-19 è solo l'ultimo esempio. Li ospitano (pronti a fare il salto di specie, anche per colpa nostra), ma non prendono malattie. Non solo. Vivono incredibilmente a lungo, sono immuni al cancro e dotati di biosonar hi-tech. Studiandoli possiamo imparare parecchio, a nostro vantaggio. Il mistero della loro longevitàGli angeli dei dipinti hanno sempre avuto ali di colombe o farfalle, i demoni volavano, nei cieli di ogni pittore, con quelle dei pipistrelli. Ben prima che malattie come Ebola, Sars, Mers, e Covid-19 affliggessero una buona percentuale di umanità, e che gli scienziati scoprissero le funeste acrobazie dei salti di specie, i pipistrelli non hanno mai ispirato altro che ribrezzo e paura. Certo, assomigliare a topi volanti, (anche se non lo sono), andarsene in giro di ...