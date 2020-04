Coronavirus | record di tamponi E la curva si appiattisce

fattoquotidiano : Coronavirus, in Corea del Sud 141 persone guarite sono tornate ad essere positive al Covid: 34 sono ventenni. Recor… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Corea del Sud 141 persone tornate positive. Oms: “Europa ancora nella tempesta. Un contagiato su 13… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Usa: bilancio record di quasi 2.600 morti in 24 ore #usa - JulioTofani : RT @eziomauro: Coronavirus, il bilancio: record di tamponi, al minimo i ricoveri in terapia intensiva (meno di 3mi… - paoloparenti9 : RT @janavel7: Non contenti di aver conquistato il record mondiale di morti per Coronavirus, ora Fontana (e Salvini) vogliono riaprire tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, il bilancio: record di tamponi, al minimo i ricoveri in terapia intensiva (meno di 3mila) la Repubblica Coronavirus, Salvini contro procura e governo: "Sbagliato mandare ora ispettori negli ospedali". E chiede la riapertura della Lombardia

"120mila cittadini di altre regioni sono venuti a curarsi in Lombardia, un record. In emergenza si sono creati tantissimi posti in terapia intensiva. Nessun dirigente si aspettava i monumenti ma ...

IL BOLLETTINO

Ieri 43.715 e oggi ben 60.999 (record da inizio emergenza) contro i 26.779 di martedì e i 36.717 di lunedì ... 687 ricoverati con sintomi in meno in regione e 42 in meno in terapia intensiva. I casi ...

"120mila cittadini di altre regioni sono venuti a curarsi in Lombardia, un record. In emergenza si sono creati tantissimi posti in terapia intensiva. Nessun dirigente si aspettava i monumenti ma ...Ieri 43.715 e oggi ben 60.999 (record da inizio emergenza) contro i 26.779 di martedì e i 36.717 di lunedì ... 687 ricoverati con sintomi in meno in regione e 42 in meno in terapia intensiva. I casi ...