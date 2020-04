Coronavirus | oltre 100 morti nelle Rsa in Toscana Inchieste aperte a Lucca e Prato

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 16 aprile 2020) LIVORNO. È una strage silenziosa. Gli anziani, ospiti delle rsa della, continuano a morire, infettati daltra quelle quattro mura in cui avrebbero dovuto trovare protezione, assistenza e sicurezza. Pazienti già provati da altre patologie, resi più fragili anche per l’età sono diventati “bersaglio” facile dell’infezione che da quando è cominciata l’emergenza ha ucciso almeno 104 anziani delle rsa toscane anche se il dato è ancora parziale. La procura die quella dihanno aperto due, per accertare eventuali negligenze: la prima sulla rsa di Comeana (Carmignano) dove ci sono stati sei decessi e la seconda sulla casa di riposo Paoli Puccetti di Gallicano dove sonoquattro ospiti. Mentre la procura di Pisa sta ancora valutando se aprire un’inchiesta sulla gestione ...