Sulle Alpi il ghiaccio sta diventando rossastro (e non è una buona notizia) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Anche Sulle Alpi i ghiacciai stanno cambiando colore: dal bianco stanno diventando sempre più rossastri. Il fenomeno, già osservato in Groenlandia, non è foriero di buone notizie: la tonalità porpora è dovuta ad un’alga microscopica che porta il ghiaccio a sciogliersi più rapidamente. A dirlo è un gruppo di ricercatori del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell’Università di Milano-Bicocca, i quali hanno pubblicato le proprie osservazioni sulla rivista Scientific Reports. Gli scienziati hanno smentito che possa trattarsi del mix neve e sabbia del Sahara portata dai venti ad alta quota fin sull’Europa, come precedentemente ipotizzato. La colorazione, osservata sul ghiacciaio del Morteratsch, Sulle Alpi svizzere dell’Engadina, è provocata da alghe della specie Ancylonema ... Leggi su huffingtonpost Ghiaccio color porpora sulle Alpi : il processo di bio-albedo feedback può avvenire anche alle nostre latitudini - l’esperto spiega di cosa si tratta

Sci alpino - Federica Brignone sulle orme del mito Deborah Compagnoni. Il confronto e le prospettive

Anche sulle Alpi i ghiacciai stanno cambiando colore: dal bianco stanno diventando sempre più rossastri. Il fenomeno, già osservato in Groenlandia, non è foriero di buone notizie: la tonalità porpora ...

con il possibile arrivo della tanto attese piogge primaverili e con il ritorno della neve in alta quota sulle Alpi. Nel frattempo una depressione presente sul basso Mediterraneo potrebbe influire già ...