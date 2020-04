“Papà è morto di Covid al Cardarelli | io vivevo con lui e ora non vogliono farmi il

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Mariapia, 20enne napoletana, ha perso il padre pochi giorni fa per coronavirus. È in quarantena, ma non le è stato fatto il tampone. A Fanpage.it ha raccontato i tentativi di sottoporsi al test, per ora infruttuosi, e la preoccupazione di essere una asintomatica e di poter quindi infettare qualcuno una volta terminata la quarantena.