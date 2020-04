Mascherine, la battaglia di 3M per contrastare speculazione e frodi (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – In seguito all’esponenziale aumento del prezzo delle Mascherine e alla vendita online di dispositivi contraffatti 3M – azienda leader dei dispositivi di protezione individuale – ha annunciato di essere “impegnata attivamente nella lotta contro la speculazione sui prezzi, le frodi e le contraffazioni dei propri prodotti in relazione all’epidemia di Covid-19”. L’azienda fa sapere di aver ricevuto segnalazioni di persone che si presentano fraudolentemente come affiliate 3M, vendendo prodotti 3M a prezzi esorbitanti, vendendo prodotti contraffatti dichiarando che gli stessi sono stati prodotti da 3M o addirittura dichiarando falsamente di produrre essi stessi prodotti originali 3M. “3M sta lavorando per proteggere il pubblico dalla contraffazione e dalle speculazioni sui prezzi dei prodotti per la tutela della salute, ... Leggi su quifinanza Coronavirus - la diretta – Arcuri : “Battaglia non è vinta - non è il momento di tornare a normalità. Terapie intensive? Posti aumentati del 79%”. Mascherine e distanze di sicurezza : le ipotesi per la ‘fase 2’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Teleborsa) – In seguito all’esponenziale aumento del prezzo dellee alla vendita online di dispositivi contraffatti 3M – azienda leader dei dispositivi di protezione individuale – ha annunciato di essere “impegnata attivamente nella lotta contro lasui prezzi, lee le contraffazioni dei propri prodotti in relazione all’epidemia di Covid-19”. L’azienda fa sapere di aver ricevuto segnalazioni di persone che si presentano fraudolentemente come affiliate 3M, vendendo prodotti 3M a prezzi esorbitanti, vendendo prodotti contraffatti dichiarando che gli stessi sono stati prodotti da 3M o addirittura dichiarando falsamente di produrre essi stessi prodotti originali 3M. “3M sta lavorando per proteggere il pubblico dalla contraffazione e dalle speculazioni sui prezzi dei prodotti per la tutela della salute, ...

battaglia_persa : RT @luisamosello: #CoronavirusLockdown #mascherine per tifosi in astinenza alle porte di #Roma #Calcio @LaStampa @salviamoroma @RiprendRoma… - luisamosello : #CoronavirusLockdown #mascherine per tifosi in astinenza alle porte di #Roma #Calcio @LaStampa @salviamoroma… - SBcube : @fabfazio Buongiorno Fabio, e grazie di continuare a essere presente e tenerci compagnia in maniera utile e diverte… - siracusaoggi : (La Comunità Cinese dona a Siracusa 3 mila mascherine e due ventilatori polmonari: 'Combattiamo la stessa battaglia… - battaglia_persa : RT @CDQLOstiense: Roma, sanificati duemila chilometri di strade su 6 mila. Ma per terra restano migliaia di mascherine usate e guanti https… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine battaglia Mascherine, la battaglia di 3M per contrastare speculazione e frodi Il Messaggero Coronavirus, 3.821 positivi a Monza e Brianza. L’aggiornamento dei sindaci

Consegnate inoltre da parte della città, 500 mascherine alla RSA cittadina, nel costante spirito del lavoro di squadra ... Oggi devo tristemente annunciare tre nuovi decessi; altri tre nostri ...

Dall'alta moda alle mascherine Una stilista, la forza di 63 imprese

Da stilista e disegnatrice di abiti da sposa a produttrice di mascherine. È cambiato tutto, ma dal tono della sua voce sento ... Nessuno diventerà ricco, ma si tengono i laboratori degli artigiani ...

Consegnate inoltre da parte della città, 500 mascherine alla RSA cittadina, nel costante spirito del lavoro di squadra ... Oggi devo tristemente annunciare tre nuovi decessi; altri tre nostri ...Da stilista e disegnatrice di abiti da sposa a produttrice di mascherine. È cambiato tutto, ma dal tono della sua voce sento ... Nessuno diventerà ricco, ma si tengono i laboratori degli artigiani ...