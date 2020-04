Commissione Ue presenta road map: "Lockdown non può durare all'infinito" (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Commissione Ue ha presentato oggi la roadmap europea per una graduale rimozione delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus Covid-19. "Anche se il ritorno alla normalità sarà molto lungo, è chiaro che le misure straordinarie di chiusura non possono durare all’infinito" si legge nelle linee guida presentate oggi dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.Per l'Ue occorre "una valutazione continua" delle misure di contenimento in vigore, per assicurarsi che siano "proporzionate" via via che "la nostra conoscenza del virus e della malattia si evolve". Quindi "è indispensabile pianificare la fase in cui gli Stati membri potranno far ripartire le attività economiche e sociali, minimizzando gli impatti sulla salute delle persone e senza sovraccaricare i sistemi ... Leggi su blogo Calabria - Tallini eletto presidente del Consiglio regionale. Per la commissione antimafia era ‘impresentabile’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) LaUe hato oggi lamap europea per una graduale rimozione delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus Covid-19. "Anche se il ritorno alla normalità sarà molto lungo, è chiaro che le misure straordinarie di chiusura non possonoall’" si legge nelle linee guidate oggi dalla presidente dellaUrsula von der Leyen e dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.Per l'Ue occorre "una valutazione continua" delle misure di contenimento in vigore, per assicurarsi che siano "proporzionate" via via che "la nostra conoscenza del virus e della malattia si evolve". Quindi "è indispensabile pianificare la fase in cui gli Stati membri potranno far ripartire le attività economiche e sociali, minimizzando gli impatti sulla salute delle persone e senza sovraccaricare i sistemi ...

