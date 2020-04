Burdisso | «De Rossi è venuto al Boca con umiltà»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ex difensoreha parlato del trasferimento di Dedalla Roma alJuniors: «Ècon umiltà» Nicolasha raccontato il trasferimento di Daniele DealJuniors: «Mi sono chiesto perché noi argentini non potessimo portare qui un personaggio come De. Mi sono venuti in mente tre o quattro nomi europei, ma Daniele aveva tutto quello che cercavo. Per un italiano mettersi in gioco qui non è stato semplice. Prima di provarci, ho aspettato di vedere cosa avrebbe fatto la Roma, che era comunque la sua casa e che quindi doveva avere la precedenza». «Dopo aver visto la loro scelta, l’ho chiamato dicendogli di volergli offrire una soluzione e di pensare nel caso anche a noi. Ha fatto delle cose qui tali da mettersi tutti dentro la tasca, è molto umile. Vedere campioni come lui ...