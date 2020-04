Vo’ Euganeo Ha Battuto il Coronavirus, Non C’è Più un Contagiato (Di martedì 14 aprile 2020) Vo’ Euganeo ha sconfitto il Coronavirus. Dopo essere stata la prima località italiana insieme a Codogno ad avere abitanti infetti, non ha più casi positivi da 53 giorni. Ne dà l’annuncio il primo cittadino Giuliano Martini: “L’ultimo ricoverato, un mio carissimo amico, è stato dimesso la scorsa settimana. Sono andato a trovarlo e ci ho parlato: lui alla finestra, io dalla strada. Mi ha detto che ora anche il suo tampone è negativo. Sono orgoglioso dei miei compaesani. Hanno rispettato le restrizioni rimanendo in casa anche quando, nei primi giorni, il resto d’Italia ancora poteva spostarsi liberamente. Il fatto che da giorni non ci siano nuovi contagi, è la dimostrazione che la distanza sociale è l’unica misura efficace“. Una splendida notizia per la cittadina, che ha visto il primo ... Leggi su youreduaction Coronavirus - Nerola come Vo’ Euganeo : “Chiediamo tamponi a tappeto sulla popolazione”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il numero di contagiati in Veneto è salito a 4.617. Nessun nuovo caso di positività a Vo’ Euganeo

Ultime Notizie dalla rete : Vo’ Euganeo Il paziente di Vo’ ritorna a casa. È la terza guarigione in Italia Corriere della Sera