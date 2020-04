«Sto aspettando l’alba di un giorno nuovo per amare più intensamente di prima»

(Di martedì 14 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

I dottori mi hanno consigliato di non prendere nessuna medicina, mi hanno dato delle vitamine, ed ora stiamo bene. Io sto aspettando il risultato del test per riprendere. La mia famiglia è tutta ...Da un mese sto aspettando il mio Natale e so che dovrò avere ancora molta pazienza. L’attesa sarà lunga. Se tutto andrà, potrò scartare i miei regali alla fine di maggio. Mi sento così, come un ...