God Friended Me: CBS cancella la serie dopo due stagioni (Di martedì 14 aprile 2020) CBS ha annunciato la cancellazione di God Friended Me, una delle sue serie, dopo sole due stagioni, svelando quando andrà in onda il finale. God Friended Me è stata cancellata dopo solo due stagioni, come ha confermato ufficialmente il network CBS annunciando la data della messa in onda del finale sugli schermi americani: il 26 aprile. La serie aveva come protagonista Brandon Michael Hall e CBS e Warner Bros Television hanno dichiarato con un comunicato: "Siamo estremamente orgogliosi di questo concetto unico e delle storie in grado di sollevare il morale che God Friended Me ha raccontato nel corso delle ultime due stagioni. Vogliamo ringraziare il brillante cast, gli sceneggiatori, i team della produzione e la troupe per uno show che ha dato il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 aprile 2020) CBS ha annunciato lazione di GodMe, una delle suesole due, svelando quando andrà in onda il finale. GodMe è statatasolo due, come ha confermato ufficialmente il network CBS annunciando la data della messa in onda del finale sugli schermi americani: il 26 aprile. Laaveva come protagonista Brandon Michael Hall e CBS e Warner Bros Television hanno dichiarato con un comunicato: "Siamo estremamente orgogliosi di questo concetto unico e delle storie in grado di sollevare il morale che GodMe ha raccontato nel corso delle ultime due. Vogliamo ringraziare il brillante cast, gli sceneggiatori, i team della produzione e la troupe per uno show che ha dato il ...

