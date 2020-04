Coronavirus: “Usciremo scaglionati per fasce d’età”. Con test del sangue e app (Di martedì 14 aprile 2020) Si parla sempre più spesso di Fase 2, ma la vera parola d’ordine che ascolteremo sempre più spesso è “scaglionati”. Si parla della fase delle riaperture che comincerà dal 4 maggio, quella dove i divieti non scompariranno ma saranno certamente allentati e si programmerà il ritorno in attività di aziende, negozi, liberi professionisti. Quella dove conterà, e molto, anche l’età delle persone. E dunque gli ultimi a poter uscire di casa saranno i cittadini che hanno più di 70 anni, soprattutto quelli con una o due patologie croniche. Per loro — anticipa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa — dobbiamo prevedere un programma particolare, percorsi che ci consentano di proteggerli dal contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare. Però mettendoli anche al riparo ... Leggi su caffeinamagazine LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Arcuri : “Usciremo dall’emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficace”

Ilaria Capua : “Usciremo dal Coronavirus - volgiamo lo sguardo al futuro”

Gianni Morandi sul Coronavirus : “Usciremo tutti da questo momento brutto” (Di martedì 14 aprile 2020) Si parla sempre più spesso di Fase 2, ma la vera parola d’ordine che ascolteremo sempre più spesso è “”. Si parla della fase delle riaperture che comincerà dal 4 maggio, quella dove i divieti non scompariranno ma saranno certamente allentati e si programmerà il ritorno in attività di aziende, negozi, liberi professionisti. Quella dove conterà, e molto, anche l’età delle persone. E dunque gli ultimi a poter uscire di casa saranno i cittadini che hanno più di 70 anni, soprattutto quelli con una o due patologie croniche. Per loro — anticipa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa — dobbiamo prevedere un programma particolare, percorsi che ci consentano di proteggerli dal contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare. Però mettendoli anche al riparo ...

Simo_Ventura : Questo è stato solo un esempio: a Milano, il sabato precedente alla Pasqua una lunga fila di macchine bloccate dall… - carmelitadurso : Questa sera aperitivo insieme a voi ?????? #Teniamoduro e #restiamoacasa perché presto usciremo per andare a bere e a… - Corriere : Quando usciremo? Per l’inizio della «fase 2» si pensa al 4 maggio. Con divieto di assembramento - Notiziedi_it : Coronavirus, Raggi: “Ne usciremo ma servono poteri speciali”. Alle 19 un concerto dalle terrazze del Campidoglio… - pi_riccardo : #coronavirus Come può la politica chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità invocando quelle dei comitati tecni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Usciremo Coronavirus, l’infettivologo Galli: «L’epidemia nata fuori dall’ospedale, dov’è stata soltanto amplificata.... Corriere della Sera