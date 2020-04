Coronavirus – L’ex gip Nardi chiede i domiciliari: “Depressione lo rende vulnerabile al Covid”. Tribunale: resta in carcere (Di martedì 14 aprile 2020) L’ex gip di Trani, Michele Nardi, aveva fatto richiesta di poter uscire dal carcere di Matera e di poter andare ai domiciliari per problemi di salute: è affetto da “un forte stato depressivo” che, a detta del suo legale, lo renderebbe particolarmente vulnerabile al contagio da Coronavirus. Il collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, però, presidente Pietro Baffa, ha rifiutato la sua richiesta. Il collegio peritale nominato dal Tribunale, esaminata la documentazione clinica fornita dal servizio sanitario della casa circondariale di Matera, è stato di diverso avviso e ha confermato la piena compatibilità dell’ex gip con il regime carcerario. In cella dal gennaio 2019, Nardi è accusato di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e materiale. L’ex gip, che è a ... Leggi su ilfattoquotidiano Corteo funebre per il fratello dell’ex boss durante l’emergenza Coronavirus : il caso

