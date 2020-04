Ue | Di Maio | “Finora solidarietà insufficiente” Mef | Misiani Pd | “L’Italia non userà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) Nel dibattito interno all’Unione europea sugli strumenti da mettere in campo per affrontare la crisi dovuta al coronavirus, “l’individualismo” deve restare da parte. Nel giorno di Pasquetta, il ministro degli Esteri Luigi Discrive una lettera al Financial Times, rivolgendosi direttamente agli altri Paesi dell’Ue: “L’orgoglio e il patriottismo che ciascun governo ha per il proprio Paese sono sentimenti nobili e legittimi. Tuttavia, non dobbiamo correre il rischio di farci intrappolare da loro”, si legge. Una lettera senza strappi, senza entrare nei dettagli della trattativa in corso a Bruxelles, in sintonia con il “giochiamo di squadra” chiesto dal premier Giuseppe Conte e rilanciato dallo stesso Dianche in un post su Facebook. La linea del governo al momento pare reggere: l’Italia non vuole fare ricorso al ...