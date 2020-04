Total War: Shogun 2 sarà presto disponibile gratuitamente su Steam per un periodo di tempo limitato (Di lunedì 13 aprile 2020) SteamDB ha condiviso un elenco delle prossime promozioni di Steam, in modo che i giocatori possano essere aggiornati con anticipo sui fine di settimana di gioco gratuiti sulla piattaforma. L'elenco mostra anche quando i giochi saranno gratuiti, motivo per cui possiamo vedere che Total War: Shogun 2 sarà gratis per chiunque dal 27 aprile al 1 maggio.Shogun 2 ha nove anni ma è ancora uno dei giochi preferiti dai fan della serie di Total War. "Nei secoli più bui del Giappone, una guerra interminabile divide il Paese. Nel bel mezzo del XVI Secolo, il Giappone Feudale, un tempo amministrato da un governo unico, è ora spaccato in numerosi clan in guerra. Dieci leggendari signori della guerra lottano per la supremazia mentre tradimenti e conflitti fanno appassire l'Impero. Solo uno si ergerà su tutti per guadagnarsi il titolo di Shogun... Gli altri moriranno ... Leggi su eurogamer Total War : Three Kingdoms si arricchisce con un capitolo aggiuntivo intitolato 'A World Betrayed'

