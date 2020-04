“Tales from the loop”, quando l’arte si fa serie tv (Di lunedì 13 aprile 2020) Se non cercate l’azione ma un prodotto differente, innovativo e per certi versi rivoluzionario, TALES from THE LOOP fa per voi. Raramente una serie televisiva o un film prendono spunto dall’arte figurativa anziché da un libro o da un fatto di cronaca. Nathaniel Halpern, creatore di questa novità di Amazon Prime Video rilasciata a inizio … L'articolo “Tales from the loop”, quando l’arte si fa serie tv proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 13 aprile 2020) Se non cercate l’azione ma un prodotto differente, innovativo e per certi versi rivoluzionario, TALESTHE LOOP fa per voi. Raramente unatelevisiva o un film prendono spunto dall’arte figurativa anziché da un libro o da un fatto di cronaca. Nathaniel Halpern, creatore di questa novità di Amazon Prime Video rilasciata a inizio … L'articolo “Talesthe loop”,l’arte si fatv proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : 'Tales from the loop', quando l'arte si fa serie tv - - radel : @IlMist So che lo sai, ma magari i tuoi followers no. Tales from the Loop è basato su una serie di dipinti (e un li… - CinemApp_Cinema : Tales From the Loop, una serie antologica unica per riflettere sul tempo, sulla vita, su noi stessi. Ora su Amazon… - darko83 : Ho appena aggiunto Tales from the L... alla mia raccolta! #tvtime - IlMist : Ho iniziato Tales from the loop su Prime e niente io per i paradossi temporali sono una puttanella ma questo sembra proprio bello. -

Ultime Notizie dalla rete : “Tales from Seal Team, Narcos 2 e Supernatural 13: su Rai 4 dicembre a tutta azione e crime Teleblog