Samuele Burgo | canoa velocità | “E’ ora di riportare il K2 1000 italiano in vetta Punto

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020)ha centrato con Luca Beccaro il pass olimpico (non nominale) nel K2metri maschile dellavelocità per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’atleta delle Fiamme Gialle ha parlato con OA Sport del momento storico molto delicato che stiamo vivendo e delle attese circa la rassegna nipponica. In che modo stai vivendo questo periodo in cui tutta l’Italia è zona protetta? “E’ un periodo molto difficile per tutti, io come tutti mi trovo a casa a trascorrere questi brutti momenti, fortunatamente ho tutti gli attrezzi per l’allenamento a secco a disposizione“. Come affronti la paura del contagio? “Affronto questa paura evitando al massimo gli spostamenti, prendendo tutte le precauzioni possibili e restando a casa il più possibile“. Come ti alleni in questo periodo, senza avere un obiettivo ...