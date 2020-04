Mondiali 2006, il retroscena di Caressa: “non sono uno che fuma, ma all’intervallo con Bergomi…” (Di lunedì 13 aprile 2020) Le sue telecronache dei Mondiali del 2006 hanno letteralmente fatto innamorare gli appassionati ed i tifosi di calcio. Ovviamente stiamo parlando di Fabio Caressa, che insieme al ‘compagno’ Beppe Bergomi ha regalato grosse emozioni. Il giornalista di Sky Sport ha raccontato un simpatico aneddoto nel corso di una videochat: “Io non sono uno che fuma tanto ma quella volta tra il primo e il secondo tempo supplementare ci fumammo una sigaretta con Beppe, fuori dalla cabina di commento”. “Arriva un inserviente tedesco e ci grida perché non si poteva, Beppe stava facendo l’ultimo tiro ed io, rivolgendomi all’inserviente, gli dico ‘Ao ce stiamo giocando la finale, nun me rompe i…’ e un telecronista portoghese mi dice: ‘Complimenti, sei finito su tutta la televisione del Portogallo’. Gli ero entrato ... Leggi su calcioweb.eu Marcello Lippi/ Mondiali 2006 : "Dal pesce di Duisburg al rigore di Grosso..."

