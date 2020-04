Il Papa sferza l'Europa: "Soluzioni per i popoli, non in favore dei soldi" (Di lunedì 13 aprile 2020) Nicola De Angelis Il Pontefice ha voluto rivolgersi a tutti i politici che in queste ore si trovano chiamati a far fronte ad una durissima sfida e il suo appello è quello che le Soluzioni trovate siano per il bene comune e non per i soldi Papa Francesco si rivolge a tutti i politici che in queste ore stanno cercando di trovare una soluzione alla pandemia anche aiutati da scienziati e dottori oltre a tutti i professionisti sanitari: "Le Soluzioni dovranno essere a favore dei popoli e non del denaro". Il Pontefice, che ha tenuto la messa a Casa Santa Marta, ha voluto ricordare che quando ci sarà un "dopo-pandemia" ci saranno da prendere decisioni rischiose che oscilleranno tra due scelte: la vita dei popoli oppure il dio denaro. "Qualora si dovesse scegliere il dio denaro è chiaro che si tornerà ad una condizione di fame, schiavitù e guerre ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 aprile 2020) Nicola De Angelis Il Pontefice ha voluto rivolgersi a tutti i politici che in queste ore si trovano chiamati a far fronte ad una durissima sfida e il suo appello è quello che letrovate siano per il bene comune e non per iFrancesco si rivolge a tutti i politici che in queste ore stanno cercando di trovare una soluzione alla pandemia anche aiutati da scienziati e dottori oltre a tutti i professionisti sanitari: "Ledovranno essere adeie non del denaro". Il Pontefice, che ha tenuto la messa a Casa Santa Marta, ha voluto ricordare che quando ci sarà un "dopo-pandemia" ci saranno da prendere decisioni rischiose che oscilleranno tra due scelte: la vita deioppure il dio denaro. "Qualora si dovesse scegliere il dio denaro è chiaro che si tornerà ad una condizione di fame, schiavitù e guerre ...

