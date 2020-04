Doc-Nelle tue mani | l’attore di Gabriel rivela | “Ha mille sfaccettature”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 13 aprile 2020) Anticipazioni Doc-tue, Alberto Malanchino: “hasfaccettature” Nella fortunata fiction di successo di Rai 1 Doc-tueche registra 7 milioni di telespettatori, oltre a Luca Argentero, Giovanni Schifoni, Matilde Gioli e tanti altri attori c’è anche Alberto Malanchino. Il giovane attore interpretaKidane medico tirocinante dello staff del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero), ed ha fornito qualche anticipazione a In Tv: “è un ragazzo di origini etiopi cresciuto in Italia, all’ultimo anno di specializzazione. In lui è forte lo spirito competitivo anche nei confronti dei suoi colleghi. Un uomo dallesfaccettature.” Alberto Malanchino ha aggiunto: “La devozione che ha per il lavoro e questa sua conseguente apparente serietà si scontra con il suo animo, molto ...