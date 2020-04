Coronavirus | Franco Locatelli | “Riaprirei le scuole a settembre”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’Italia è ancora in piena emergenzae pensare a un ritorno effettivo alla normalità sembra essere decisamente ardito con i numeri attuali. Sfortunatamente l’andamento della curva epidemiologica non dà ancora quelle risposte che tutti in Italia vorremmo e la quarantena imposta dall’esecutivo fino al 3 maggio appare come la logica conseguenza di quanto sta avvenendo. Da questo punto di vista ci si chiede come verrà gestita l’apertura graduale delle attività. Uno dei temi, in questo senso, riguarda le. Il ministro Lucia Azzolina ha dichiarato chiaramente che la deadline oltre la quale non poter andare è il 18 maggio relativamente a un ritorno tra i banchi. E’ ragionevole pensare, però, che si darà seguito alle lezioni in streaming e a una forma diversa dell’Esame di ...