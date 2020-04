(Di lunedì 13 aprile 2020) Pino Scotto è uno che non ha peli sulla lingua e che spesso nelle interviste ci va giù pesante, e non si è smentito nemmeno questa volta, ha rilasciato a Gaspare Baglio per Rolling Stone. Ilieri hato pesantemente i talent e ha offeso, definendola "Giannacon la diarrea". “Per prima cosa hanno stancato i talent. E poi la gente si è resa conto che da lì non è mai venuto fuori uno decente e che valga. Mengoni cerca di fare Alex Baroni, lasembra Giannacon la diarrea, quando urla. Poi la Amoroso cerca di imitare la Pausini ed è pure stonata. Almeno la Pausini è intonata. Continua… Ma pure nel rock c’è sta roba eh, non solo nel pop. Ci sono solo fotocopie delle fotocopie delle brutte copie. Chissà cosa è successo: anche le band ...

infoitcultura : Conduttore tv attacca Emma Marrone: “Sembra la Nannini con la diarrea” - zazoomblog : Conduttore tv attacca Emma Marrone: “Sembra la Nannini con la diarrea” - #Conduttore #attacca #Marrone: - StraNotizie : Conduttore tv attacca Emma Marrone: 'Sembra la Nannini con la diarrea' - zazoomnews : Conduttore tv attacca Emma Marrone: “Sembra la Nannini con la diarrea” - #Conduttore #attacca #Marrone: -

Ultime Notizie dalla rete : Conduttore attacca

Bitchyf.it

Un ritorno al rock, quel rock che lui non associa assolutamente a nomi come Luciano Ligabue e Vasco Rossi. Il cantante si è soffermato sul… Leggi ...Il problema, per il settore, è davvero molto serio tuttavia il conduttore di Rai Due ha risposto in un modo che, sul web, in pochi hanno accettato e considerato ottimale. Anche quella che in molti ...