Domenica In | ospiti Raoul Bova e Francesco Renga | oggi su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 aprile 2020)In e Mara Venier tornano, per festeggiare insieme la Pasqua, sualle 14.00 con tantiin collegamento, tra cuie Rocio Munoz Morales eIn tornasualle 14.00 con tantie con Mara Venier al timone di una puntata in cui si festeggerà la Pasqua e che si svolgerà, come ormai da settimane, senza pubblico in studio e con tutti gli invitati in collegamento dalle proprie abitazioni. Protagonisti della puntata saranno tanti amici ein collegamento dalle loro case: Gina Lollobrigida racconterà la sua particolaredi Pasqua in compagnia dei suoi amici a 4 zampe;si collegherà dalla sua casa di Brescia; Rocio Munoz Morales racconterà il momento particolare che sta vivendo in casa insieme ...