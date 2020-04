Verissimo | Giulia De Lellis e Damante | Lui | “Sono in buona compagnia”

frances15558983 : RT @Penelop415: RAGA NEL VIDEO RICORDO COACHELLA DEL DAMA C'È GIULIA NON È UN'ESERCITAZIONE #Verissimo #damellis - Penelop415 : RAGA NEL VIDEO RICORDO COACHELLA DEL DAMA C'È GIULIA NON È UN'ESERCITAZIONE #Verissimo #damellis - disinnescare_ : Non si sono fatti vedere insieme però Andrea ha postato un video con Giulia al Coachella: ?? #damellis #verissimo - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante mandano dei video messaggi a ‘Verissimo’: le loro parole - blogtivvu : ? ?Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno passando la quarantena insieme, su questo non ci sono dubbi. La ritrov… -

Verissimo Giulia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Verissimo Giulia