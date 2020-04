Alessia Ferrante | morta durante liposuzione Chirurgo indagato per omicidio colposo

(Di sabato 11 aprile 2020)la figlia dell'ex calciatore Renzo, responsabile giovanili del Bisceglie: anestesia fatale per 37enne,per

HuffPostItalia : L'influencer Alessia Ferrante muore durante un intervento di chirurgia plastica a Bari: aperta un'inchiesta - fanpage : Alessia aveva solo 37 anni #11aprile - Corriere : Influencer 37enne muore durante intervento di chirurgia plastica in Puglia: c’è un indagato - zazoomnews : Influencer Alessia Ferrante morta a 37 anni durante la chirurgia plastica aperta inchiesta. Era figlia di un ex cal… - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: L'influencer Alessia Ferrante muore durante un intervento di chirurgia plastica a Bari: aperta un'inchiesta https://t.c… -

Alessia Ferrante è morta durante un intervento di chirurgia plastica. Il fatto è successo venerdì scorso a Bisceglie, in Puglia, in una clinica privata. La 37enne era una influencer nel campo ...MONOPOLI L'influencer di Bisceglie (Bari) Alessia Ferrante, 37 anni, è morta ieri pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli. La donna, figlia di ...