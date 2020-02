Alessandro Graziani intervistato da ‘Uomini e Donne magazine’ torna a parlare del rapporto con Serena Enardu. E svela il suo pensiero su Giovanna Abate e Sara Amira Shaimi (Di venerdì 28 febbraio 2020) Dopo l’avventura – tra l’altro discussissima, a causa della vicinanza a Serena Enardu – nel reality estivo Temptation Island Vip, Alessandro Graziani ha deciso di mettersi alla prova quale corteggiatore di Uomini e Donne. “Una sfida personale“, così ha descritto questa nuova esperienza a Uomini e Donne Magazine, che però potrebbe portarlo dritto dritto verso l’amore: Dopo la mia partecipazione a Temptation Island Vip qualcosa dentro di me è cambiato. Provenivo da un periodo in cui facevo fatica a portare avanti conoscenze approfondite anche con persone a cui ero interessato: mi nascondevo per paura di iniziare rapporti che temevo sarebbero potuti finire, precludendomi da solo delle opportunità. Nel villaggio ho riscoperto la voglia di mettermi in gioco con i sentimenti. Quando si è affacciata la possibilità di scendere dalle scale dello studio ... Leggi su isaechia

