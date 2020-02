Uomini e Donne, Gemma chiude la conoscenza con Emanuele tra le polemiche e si sfoga contro Tina: "Non la voglio più vedere" (Video) (Di martedì 11 febbraio 2020) La puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 11 febbraio 2020, dedicata al Trono Over, è iniziata con le dichiarazioni di Gemma, raccolte al termine della scorsa registrazione, con le quale la Dama ha descritto Emanuele come un uomo troppo intraprendente nei suoi confronti. In studio, Tina Cipollari, dopo la "cartina geografica" della scorsa puntata, con tutti gli Uomini frequentati da Gemma a Uomini e Donne, regione per regione, ha proceduto con vero e proprio appello:Uomini e Donne, Gemma chiude la conoscenza con Emanuele tra le polemiche e si sfoga contro Tina: "Non la voglio più vedere" (Video) 11 febbraio 2020 16:46. blogo

matteosalvinimi : Oggi è una giornata che dovrebbe unire tutto il Paese, in onore e memoria di donne, uomini e bambini massacrati per… - matteosalvinimi : Onore ai Martiri delle #Foibe, migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché Italiani. - GiovanniToti : Ricordiamo le donne e gli uomini italiani morti nelle #foibe. Doveroso farlo, oggi e ogni giorno, senza pregiudizi… -