Inter Milan | la posizione di Brozovic crea alcuni problemi

Milano - va al derby nonostante il Daspo : arrestato Andrea Beretta - capo ultras dell’Inter : Si trovava all'esterno dello stadio di San Siro al termine dei disordini avvenuti prima del derby Inter-Milan, nonostante fosse sottoposto a due Daspo. Uno dei capi ultras della curva dell'Inter, Andrea Beretta, 45 anni, pluripregiudicato per reati da stadio, è stato arrestato dagli agenti della Digos "in flagranza differita" perché ripreso dalle telecamere di sorveglianza. arrestato anche un tifoso francese di 28 anni per resistenza a pubblico ...

Inter-Milan - il retroscena : all'Intervallo il discorso motivazionale di Conte : Il tecnico salentino ha motivato i nerazzurri all'intervallo ricordando i 19 punti di vantaggio sui rossoneri.

White Milano si rinnova puntando sulla ricerca Internazionale : White Milano inizia un importante percorso di rinnovamento che parte dall’edizione di febbraio per lanciare un primo segnale di cambiamento.

Sky - oltre 2 - 8 milioni di spettatori per Inter-Milan : Ascolti Tv Inter Milan – L’Inter conquista il derby di Milano, al termine di una sfida a dir poco entusiasmante. Dopo essersi portati sul risultato di 0-2 grazie a un ottimo primo tempo – grazie alle reti di Rebic e Ibrahimovic – i rossoneri hanno subito la rimonta nerazzurra nella ripresa, firmata dalle reti di […] L'articolo Sky, oltre 2,8 milioni di spettatori per Inter-Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Inter-Milan - la gioia sfrenata di Ciccio Valenti : il tifoso nerazzurro senza veli in macchina : La gioia della vittoria rocambolesca e imprevedibile nel derby dell'Inter contro il Milan (sotto di due a zero all'intervallo e terminata poi 4-2 per in nerazzurri che hanno messo a segno un eccezionale poker nei secondi 45') ha fatto impazzire un tifoso nerazzurro doc come Giacomo Ciccio Valenti. P

Inter - l’emozione del primo derby di Milano per Eriksen : “In Premier non è permesso” : Christian Eriksen, appena arrivato all'Inter dal Tottenham, ha giocato e vinto ieri la sua primo derby di Milano e ne ha parlato nell'Intervista all'emittente danese TV2: "È stata un'esperienza fantastica". Sulla punizione che ha centrato l'incrocio dei pali della porta di Donnarumma ha affermato: "Avrò gli incubi".Continua a leggere

Derby di Milano - il cane Ruby trova fumogeni e sfollagente nascosti nello stadio. Gli ultrà dell'Inter attaccano la polizia : Nel settore rossonero due borsoni con materiale proibito, anche striscioni dedicati agli ultrà con Daspo. Lancio di bottiglie fuori dallo stadio, carica della polizia, fermato un nerazzurro. E in tre hanno cercato di scavalcare senza biglietto

Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania. Il club milanese rimborserà i tifosi : A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, che ha deciso di vietare la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania per la gara di Coppa Italia Inter-Napoli, la società milanese ha infornato che procederà al rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il biglietto prima della Determinazione dell’Osservatorio. La gara si svolgerà mercoledì 12 febbraio a San Siro e per evitare disordini tra le tifoserie è stato stabilito che ...

