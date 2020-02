Il Telegraph: gli 8 secondi in cui Lukaku distrusse il Napoli (Di martedì 11 febbraio 2020) “Romelu Lukaku si guarda alle spalle, solo per controllare l’ambiente circostante, prima che la testa si abbassi e le gambe inizino a pompare. Prende palla vicino al cerchio di centrocampo, si spinge in avanti verso la difesa del Napoli in contropiede, divorando il terreno e valutando le sue opzioni. Fa un passo, poi uno spostamento dei fianchi e prima che i difensori possano reagire la palla è nell’angolino, in rete. Sono passati otto secondi da quando Lukaku ha ricevuto palla nella propria metà campo, e in quegli otto secondi nemmeno per un attimo qualcuno ha dubitato che che l’attaccante dell’Inter avrebbe punito i suoi avversari”. Dei 21 gol che ha segnato da quando è all’Inter, il Telegraph sceglie proprio quello al Napoli il mese scorso per descrivere il Lukaku-power, nuova vita dell’attaccante belga alla corte di Conte. E domani ... ilnapolista

