Elezioni Irlanda: i numeri dicono Conservatori ma a trionfare è la sinistra (Di martedì 11 febbraio 2020) Elezioni in Irlanda. I numeri premiano i liberal Conservatori di Michael Martin, ma incalza la sinistra nazionalista di Mary Lou McDonald, la vera vincitrice popolare. Situazione ingarbugliata, si cercano alleanze per governare. Come spesso accade, non bastano i numeri per delineare la maggioranza di governo. E' successo anche in Irlanda dove le distanze tra i …

Marcozanni86 : E anche in #Irlanda si conferma la tendenza elettorale in atto un tutta l'#UE: partiti tradizionali in crisi, emerg… - antoguerrera : Una rapida analisi sull’eccezionale risultato di #SinnFein alle elezioni In Irlanda: secondo con 22,3%, a 0,1% dal… - vaticannews_it : #10febbraio Storico risultato per le #elezioni in #Irlanda. Il partito nazionalista @sinnfeinireland con il 24,5% i… -