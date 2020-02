Coronavirus, esito negativo per un 43enne salernitano (Di martedì 11 febbraio 2020) Coronavirus, tira un sospiro di sollievo il 43enne ricoverato al Cotugno di Napoli. L’uomo era rientrato venerdì 7 febbraio dalla Cina con un volo con scalo a Berlino, per essere successivamente ricoverato al Pronto Soccorso per via dell’improvvisa comparsa della febbre. esito negativo E’ arrivata nella mattinata di oggi la conferma ufficiale dall’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera di Napoli. A mezzogiorno il bollettino che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al cittadino salernitano che si era recato al Pronto Soccorso del “Ruggi D’Aragona”, a seguito dell’improvvisa comparsa della febbre dopo il suo rientro dalla Cina. L’uomo, che aveva fatto scalo a Berlino, era rientrato lo scorso venerdì 7 febbraio, ed era stato successivamente trasportato al nosocomio seguendo il protocollo di sicurezza previsto per i casi sospetti. TvOggiSalerno.it, che ha riportato per primo ... notizie

tvoggi : NON C’E’ CORONAVIRUS NEL PAZIENTE DI SALERNO, TAMPONE DA’ ESITO NEGATIVO GUARDA L'INTERVISTA AL MEDICO - RTAlive1 : Coronavirus, esito negativo per il salernitano trasportato al Cotugno - salernotoday : Caso sospetto di Coronavirus a Salerno: esito negativo ai test -