Xiaomi Mi 10 Pro più potente di Galaxy S20 5G, almeno su Geekbench (Di lunedì 10 febbraio 2020) Xiaomi Mi 10 Pro e Mi 10 saranno presentati in Cina il 1 febbraio e ci sarà anche un evento al MWC 2020 coronavirus permettendo.In rete è apparso un benchmark in cui il Mi 10 Pro batte in modo poderoso il risultato ottenuto con lo stesso benchmark dal Galaxy S20 5G di Samsung.I risultati di Geekbench sono da considerarsi non definitivi perché potrebbero essere il risultato di test su varianti di prova, ma sono di sicuro promettenti per l’azienda cinese.Xiaomi Mi 10 Pro distrugge Galaxy S20I risultati ottenuti su Geekbench da Xiaomi Mi 10 Pro sono a dir poco impressionanti. Lo smartphone ha ottenuto un punteggio single-core di 904 e un punteggio multi-core di 3290 su Geekbench 5.1.Samsung Galaxy S20 5G, invece, ha ottenuto un punteggio single-core di 561 e un punteggio multi-core di 2358. E questo significa che secondo Geekbench, Mi 10 Pro ha chiaramente un vantaggio rispetto al ... pantareinews

