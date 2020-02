Ultime Notizie Roma del 10-02-2020 ore 16:10 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per i bambini provenienti dalla città militare della Cecchignola sono senza febbre è in buone condizioni generali il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus allora allo Spallanzani nel suo bollettino quotidiano in caso di nuova negatività al secondo testa oggi pomeriggio potranno tornare alla Cecchignola invece la coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città Tiguan positivi al virus è tuttora ricoverata in terapia intensiva le loro condizioni cliniche sono stazionarie con parametri emodinamici stabili continua trattamento antivirale la prognosi è tuttora riservata è stato espulso dal gruppo della Lega Nord al Comune di Arzignano Vicenza Daniele Beschindi Forza Nuova del Vicentino finito sotto accusa per alcune frasi su Facebook sull’italianità della modella ... romadailynews

GoalItalia : Mavididi boom ?? La Juventus ha un gioiello in casa ?? - RobertoBurioni : Tra pochi minuti a @chetempochefa prima del Tg2 per le ultime notizie sul coronavirus - Corriere : Coronavirus, 60 nuovi contagi sulla nave in quarantena in Giappone: a bordo 35 italiani -