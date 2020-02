SSC - Presentata la versione definitiva della Tuatara (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo una gestazione durata quasi dieci anni la SSC ha presentato la versione definitiva della Tuatara. La hypercar della Shelby SuperCars è stata Presentata al Philadelphia Auto Show e sarà prodotta in 100 esemplari, a un prezzo che non è stato ancora comunicato. 1.750 CV per 1.250 kg. Il progetto è figlio di una impostazione più tradizionale rispetto alle vetture recenti, ma la mano di Jason Castriota ha dato vita a un design ancora oggi attuale e valido sotto il profilo dell'aerodinamica, con la vettura che dichiara un Cx di 0,279. La monoscocca in carbonio è abbinata a un V8 5.9 biturbo sviluppato dalla Nelson Racing che eroga una potenza compresa tra 1.350 e 1.750 CV in base al tipo di carburante utilizzato (dalla 91 ottani all'etanolo E85), mentre il cambio automatico è un robotizzato sette marce. Il peso è inferiore ai 1.250 kg, grazie anche alla carrozzeria realizzata in carbonio ... quattroruote

