Oscar 2020, Gianni Morandi: “Oggi tutti mi chiamano come se avessi vinto io”. Ecco perché (Di lunedì 10 febbraio 2020) La storica affermazione di “Parasite” agli Oscar si riverbera un po’ò anche sull’Italia: nel film del sudcoreano Bong Joon-ho (miglior film, miglior film in lingua non originale, miglior regia, miglior sceneggiatura originale) la colonna sonora regala anche qualche secondo di “In ginocchio da te” di Gianni Morandi che oggi è stato bersagliato dai messaggi dei fan, come lui stesso ha raccontato in un video su Facebook. “L’Oscar l’ha vinto la pellicola coreana, non io. sono contento, il film e’ bellissimo e dentro c’è qualcosa di italiano. Il brano lo ho inciso quando non avevo 20 anni”, ha spiegato. L'articolo Oscar 2020, Gianni Morandi: “Oggi tutti mi chiamano come se avessi vinto io”. Ecco perché proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -