Lotta greco-romana: Freni, Maffezzoli, Minguzzi e Roccaro accedono ai ripescaggi per il bronzo negli Europei 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) La prima giornata dei Campionati Europei 2020 di Lotta è andata in archivio con l’Italia padrona di casa che rimane in corsa per la medaglia di bronzo con tutti e quattro gli atleti impegnati quest’oggi nelle eliminatorie della greco-romana. Domattina, a partire dalle ore 11.30, gli azzurri saliranno nuovamente sulle materassine del PalaPellicone di Ostia per provare a strappare la qualificazione per le finali (per il bronzo) della sessione serale. Giovanni Freni, sconfitto ai quarti di finale dal giovane bulgaro Edmond Nazaryan, ha beneficiato della vittoria di quest’ultimo nella prima semifinale dei -55 kg accedendo di conseguenza al tabellone di ripescaggio per il bronzo. L’azzurro se la vedrà domani con il norvegese Snorre Lund con in palio un posto nella finale per il terzo posto contro l’azero Eldaniz Azizli. Matteo Maffezzoli, dopo essere stato ... oasport

