Le date instore di Elettra Lamborghini per Twerking Queen El Resto Es Nada (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono ufficiali le date instore di Elettra Lamborghini, quelle con le quali presenterà la versione estesa del suo ultimo album, nella quale ha inserito anche il brano di Sanremo, Musica (E Il Resto Scompare). Archiviata l'esperienza sanremese, che poteva fruttare meglio in termini di posizionamento, Elettra Lamborghini è pronta a tornare dal suo pubblico per un lungo instore che avvierà il 14 febbraio dalla Mondadori Duomo di Milano, con primo appuntamento alle ore 16. Si tratta di un nuovo incontro con i suoi fan dopo il rilascio del suo album di debutto, nel quale ha inserito anche la hit Pem Pem con la quale si è fatta conoscere e che le è valsa la partecipazione al Festival di Sanremo. La sua carriera musicale è iniziata nelle discoteche milanesi, quando ha iniziato a farsi sentire, ed è continuata con le varie collaborazioni con i rapper, tra cui Guè Pequeno, che ha anche ... optimaitalia

