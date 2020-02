Il problema del rilascio del titolo di viaggio ai migranti regolari (Di lunedì 10 febbraio 2020) Apprendiamo dopo aver partecipato ad un conferenza stampa di migranti provenienti dal Corno d'Africa: Sudan, Etiopia, Somalia, Eritrea, che stanno avendo grande difficoltà ad ottenere il titolo di viaggio. Per poter avere una carta d'identità, una residenza quindi, o più banalmente comprare una sim telefonica, non basta il permesso umanitario o sussidiario, ma serve un documento chiamato titolo di viaggio, che è un passaporto rilasciato dallo Stato italiano per persone extracomuntarie con (...) - Attualità / Immigrazione, migranti, , Documenti feedproxy.google

CarloCalenda : Fascisti, razzisti e violenti ci sono e ci saranno sempre. Vanno messi in galera quando fanno reati. Ma il fascismo… - matteosalvinimi : 'L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus'. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi s… - agorarai : Immigrazione e sbarchi 'Mentre il M5s ha sempre lavorato per la redistribuzione e la soluzione del problema, Salvin… -