Douglas Costa rientra in infermeria, addio 4-3-3 per Sarri (Di lunedì 10 febbraio 2020) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo juventino Douglas Costa è di... L'articolo Douglas Costa rientra in infermeria, addio 4-3-3 per Sarri proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

