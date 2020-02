VIDEO Jorge Lorenzo fa il suo esordio da tester Yamaha a Sepang: le immagini dello spagnolo in sella alla M1 (Di domenica 9 febbraio 2020) Il terzo e ultimo giorno dei test di MotoGP a Sepang (Malesia) volge al termine. Un day-3 particolare, visto l’esordio sulla Yamaha di Jorge Lorenzo. Il maiorchino, ingaggiato dalla casa giapponese per ricoprire il ruolo di collaudatore, è salito sulla M1, cercando di incamerare dati e verificare la bontà del pacchetto a disposizione. Il cinque volte iridato è 20° quando manca poco più di un’ora al termine, con un distacco di 1″348 dal velocissimo Fabio Quartararo, compagno di marca e in forza al Team Petronas. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

