Tiziano Ferro | il suo discorso a Sanremo 2020 è un inno all’amore

Non sono solo canzonette, e questo lo avevamo capito fin dall'inizio: il Festival di Sanremo 2020 ha visto alternarsi moltissimi momenti di riflessione. L'ultima puntata non è stata da meno, anzi: a impegnarsi in un breve ma intensissimo monologo è stato Tiziano Ferro, che ci ha messo anima, cuore e corpo. Obiettivo di Tiziano era quello di portare il pubblico a riflettere sull'amore, sui sentimenti e soprattutto sulla tolleranza. Punto di partenza è stato l'imminente compleanno: il 21 febbraio, infatti, il cantante spegnerà ben 40 candeline. Tra due settimane compio 40 anni. A 40 anni, per la prima volta, ho sognato Dio. Aveva il viso di un adolescente, e mi diceva che ho strappato a morsi la vita che volevo. A 40 anni non voglio essere una persona alterata dal male. Dove l'arroganza urla, il silenzio elegantemente afferma. A 40 anni ho imparato che non ...

IlContiAndrea : Tiziano Ferro canterà “Alla mia età” e poi il gran finale con il medley Non me lo so spiegare-Ed ero contentissimo-… - tvsorrisi : Ci sono le canzoni, poi ci sono le hit. Al di sopra, le meraviglie di Tiziano Ferro #Sanremo2020 - nzingaretti : Da un bel Festival parole da gigante di Tiziano Ferro. Chapeau! #Sanremo2020 -