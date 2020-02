Napoli-Lecce, formazioni ufficiali: c’è Politano (Di domenica 9 febbraio 2020) Diverse novità di formazione per Napoli e Lecce. Gattuso lancia Politano dal primo minuto e preferisce Masksimovic a Manolas. Liverani invece sceglie ancora Saponara sulla trequarti. Di seguito le formazioni ufficiali:Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Deiola, Barak; Saponara; Falco, Lapadula. ALL.: Liverani.L'articolo Napoli-Lecce, formazioni ufficiali: c’è Politano proviene da Italia Sera. italiasera

