Migranti: barcone con 91 naufraghi a bordo in grave pericolo (Di domenica 9 febbraio 2020) Alarm Phone lancia l’allarme: 91 Migranti a bordo di un barcone salpato dalle coste libiche sono in pericolo grave. La piattaforma di soccorso, che nel Mediterraneo monitora i viaggi della disperazione a bordo delle carrette del mare, scrive su Twitter che i Migranti sono "fuggiti dalla Libia. Ci hanno riferito che l'acqua sta entrando nella barca e ci sono già persone in mare. Abbiamo informato le autorità alle 4.24, ma non hanno ancora preso provvedimenti sufficienti. Le persone hanno bisogno di aiuto immediatamente!".SOS ++ 91 persone fuggite dalla #Libia in grave pericolo! Le persone a bordo ci hanno detto che stanno imbarcando acqua e che qualcuno è già caduto a mare. Abbiamo informato le autorità alle 4.24h CET, ma nessuno ha preso sufficiente iniziativa. Hanno bisogno di aiuto immediato! pic.twitter.com/thmAz0YYEA— Alarm Phone (@alarm phone) February 9, 2020 Un’ora dopo, ... blogo

RaiNews : Allarme nel Mediterraneo #migranti #Libia - MediasetTgcom24 : Migranti, Alarm Phone: barcone con 91 naufraghi a bordo in pericolo #migranti -