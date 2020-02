La notte degli Oscar, in diretta su Sky nella notte tra il 9 e 10 febbraio (Di domenica 9 febbraio 2020) Giusto il tempo di archiviare Sanremo e arriva un altra nottata in bianco, ma stavolta è per gli Oscar. nella notte tra il 9 e il 10 febbraio Sky trasmetterà in diretta la 92ª edizione degli Academy Awards®. Appuntamento dalle 22.45 su Sky Cinema Oscar® (canale 303 di Sky) per la magica notte degli Oscar® 2020 con il Red Carpet e tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta della cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno (dalle 00.30) e in chiaro su TV8 (dalle 23.50). Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone. Insieme a loro, ospiti in studio la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, il ristoratore, musicista e showman Joe Bastianich, il giornalista esperto di moda Ildo Damiano e l’attrice Euridice ... tvzap.kataweb

WeCinema : #Oscars2020 : countdown avviato per la premiazione. I favoriti? #JoaquinPhoenix, #RenéeZellweger e con #BradPitt e… - TV8it : Riposatevi bene, domani si rimane svegli per guardare tutti insieme la 'La Notte Degli Oscar®', a mezzanotte Live s… - Tg3web : Sempre più alta la tensione nell'isola di Lesbo, dopo gli scontri degli ultimi giorni tra migranti e polizia, nel c… -