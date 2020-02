Inter Milan, Baresi: «Vorrei rigiocare tutti i derby. Ecco l’avversario più duro affrontato» (Di domenica 9 febbraio 2020) A poche ore dal fischio d’inizio del derby di Milano, Franco Baresi ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. Le parole dell’ex difensore Franco Baresi ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera del derby di Milano. Ecco cosa ha detto lo storico ex difensore e capitano del Milan. AVVERSARIO PIU duro – «Diciamo che i derby giocati contro i tre tedeschi Brehme, Mattahaus e Klinsmann sono stati i più tosti. Noi eravamo all’inizio del ciclo di Sacchi e contro quell’Inter andava in scena lo scontro fra due scuole filosofiche. Il calcio di Arrigo contro quello del Trap. Ma poi in vent’anni ho duellato contro un osso duro come Altobelli e un campione come Rummenigge. Avversari mica semplici da marcare». derby – «Vorrei avere 40 anni di meno per rifare tutto il percorso che ho vissuto. Mi manca soprattutto l’attesa per il derby, ... calcionews24

